Een Estse minister heeft de nieuwe Finse premier ‘een verkoopsmeisje’ genoemd. Estland biedt zijn excuses aan.

Mart Helme, de Estse minister van Binnenlandse Zaken en de leider van de populistische rechts-conservatieve partij Ekre, spotte zondag met de nieuwe Finse premier Sanna Marin en haar regering in een radioprogramma van zijn partij.

‘Nu zien we hoe een verkoopsmeisje premier is geworden en hoe enkele andere straatactivisten en niet-onderwezen mensen in de regering zitten’, zei de 70-jarige Helme.

De Finse premier Sanna Marin werd geboren in een éénoudergezin. Voor ze aan de universiteit ging studeren en aan haar politieke carrière begon, werkte ze als kassierster.

‘Ik ben extreem trots op Finland’, schreef ze op Twitter. ‘Hier kan een kind uit een arm gezin een opleiding volgen en veel dingen bereiken in het leven. Een kassierster kan zelfs premier worden.’

Olen tavattoman ylpeä Suomesta. Täällä köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle ja yltää elämässään moneen. Kaupan kassasta voi tulla vaikka pääministeri. Ilman duunareita ei Suomi selviäisi. Arvostan jokaisen työntekijän, ammatinharjoittajan ja yrittäjän työtä korkealle! — Sanna Marin (@MarinSanna) December 15, 2019

De Estse president Kersti Kaljulaid zit duidelijk verveeld met de uitspraken van Helme. Zij heeft zich namens haar land geëxcuseerd bij de Finse regering. De oppositie eist zijn ontslag.

Helme staat bekend voor zijn uitgesproken meningen die premier Jüri Ratas en zijn Centrumpartij regelmatig in verlegenheid brengen. In april mocht Ekre voor het eerst meeregeren, nadat Ratas de verkiezingen had verloren. Dankzij het akkoord met Ekre kon hij aan de macht blijven.

Ekre ging van 8 naar bijna 18 procent, na een campagne tegen zogenoemde ‘massamigratie’ en het herverdelen van vluchtelingen volgens een EU-quotasysteem. Toen Mart Helme en zijn zoon Martin werden ingezworen als minister, maakten ze een gebaar van white supremacy.