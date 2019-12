Louvre pakt uit met modelijn voor Leonardo da Vinci

Modeontwerper Virgil Abloh, die voor de mannencollectie van Louis Vuitton en voor zijn eigen modelabel Off-White textiel omzet in goud, is nu ook lucratief bezig voor het Louvre.

Naar aanleiding van de expo over Leonardo da Vinci heeft het Parijse museum Abloh gestikt. Het museum liet hem T-shirts en hoodies tekenen met daarop afdrukken van het werk van Da Vinci, naast het logo van Off-White. Voor een T-shirt betaal je 260 euro, de hoodies kosten 470 euro. Alle stuks zijn verkrijgbaar in de shop van het Louvre en de website van Off-White.

'Ik breng op die manier twee werelden samen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben: mode en hoge kunst', aldus Abloh over de samenwerking. 'Het is een essentieel onderdeel van mijn werk om elke plaats, hoe exclusief die ook is, toegankelijk te maken. Ik wil net zoals Da Vinci aantonen dat creativiteit niet tot een enkele discipline beperkt moet worden. Hij was de eerste die daar naar handelde en ik probeer hetzelfde te doen.'

Het is niet de eerste keer dat Abloh aan de slag gaat met het werk van Da Vinci: hij verwerkte ook afbeelding van de Mona Lisa in een oudere collectie van Off-White en de dame met de mysterieuze lach dook ook op in zijn recente collectie voor meubelketen Ikea.