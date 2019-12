Vorige week donderdag bracht een twintigtal bekende Vlamingen een bezoek aan het huis van Panamarenko in Brakel. Twee dagen voor zijn dood kwamen ze bij hem langs voor een fotoshoot in het kader van een expo in Antwerpen ter ere van zijn tachtigste verjaardag. De reportage van 'Terzake' werd onverwacht een postuum eerbetoon. Bekijk ze in de video hierboven.