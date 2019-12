Coens haalde het dankzij West-Vlamingen en 65-plussers

Alleen bij de 65-plussers en de West-Vlamingen kon Joachim Coens overtuigend winnen van Sammy Mahdi bij de recente voorzittersverkiezingen. Coens mikt op vernieuwing in Antwerpen en Gent tegen 2024. ‘We hebben nieuwe lijsttrekkers nodig.’

Op zes december kroonden de CD&V-leden Joachim Coens tot voorzitter. Sammy Mahdi strandde op enkele porcentpunten, een nipte overwinning werd het voor Coens. Bram Wauters, onderzoeker aan de UGent, voerde onderzoek uit naar het stemgedrag van de stemmende CD&V-leden.

‘Coens is het populairst bij de 65-plussers’, concludeert onderzoeker Bram Wauters. ‘Mahdi is populairder bij de jongeren, maar ook bij de categorie 35 tot 64 jaar’, zegt Wauters in De Morgen en op Radio 1. ‘Maar de helft van de CD&V-leden is ouder dan 65 jaar.’

De burgemeester van Damme wist niet alleen bij de ouderen, maar ook bij de West-Vlamingen te scoren. ‘Daar scoorde hij meer dan zestig procent van de stemmen. Elders gingen Coens en Madhi gelijk op, of won Mahdi.’

Wauters kon nog vaststellen dat de kiezers van Coens rechtsere standpunten innemen. ‘Zowel voor thema’s als migratie, economie als ethische kwesties. Coens is dus gesteund door de traditionele achterban.’

‘Sammy grote troef’

Verbazend noemt Coens de resultaten alvast niet. ‘Het tegendeel zou eerder verbazen dat een jongerenvoorzitter niet populair is bij jongeren. We hebben ook de meest charismatische jongerenvoorzitter van alle Vlaamse partijen’, zegt Coens aan Belga. Dat hij de harten van veel 65-plussers veroverde, vindt hij ook logisch. ‘Het zegt ook iets over het ledenbestand van CD&V’, merkt Coens op, in een gesprek met Radio 1. ‘We hebben met Sammy een grote troef om nieuwe leden aan te spreken. Daar zal ik rekening mee houden.’ Coens liet al meermaals verstaan dat Mahdi een belangrijke taak zou krijgen bij de partij. Maar meer details daarover zijn nog niet bekend.

De voormalige havenbaas kijkt al vooruit naar 2024. Vernieuwing in het politiek personeel staat dan ook op zijn agenda. ‘In Antwerpen en Gent zijn nieuwe lijsttrekkers nodig. Ik merk dat er bij de lokale afdelingen nieuwe personen komen aankloppen. Dat moeten we doortrekken naar 2024.’ Ter herinnering: bij de verkiezingen van eind vorig jaar waren Mieke Van Hecke (Gent) en Kris Peeters (Antwerpen) de lijsttrekkers.