Alle leden van de 70-koppige delegatie die de afgelopen week de 79-jarige sultan van Oman vergezelde tijdens zijn verblijf in Leuven, zijn maandag vertrokken. Het overschot aan voedsel gaat naar Poverello.

