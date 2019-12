Washington waarschuwt Bagdad voor ‘escalatie’ geweld in Golfregio

Het Pentagon vraagt de Iraakse regering om aanvallen op bases met Amerikaanse troepen aan te pakken. Verdachte nummer 1 is weerom Iran.

De voorbije weken vonden in Irak meerdere raketaanvallen plaats op bases waar ook Amerikaanse soldaten verblijven. Een hoge Amerikaanse militaire functionaris waarschuwde vorige week al dat dergelijke acties kunnen leiden tot een oncontroleerbare escalatie.

'Recht op zelfverdediging'

Maandag liet de Amerikaanse Buitenlandminister Mark Esper alvast weten dat hij de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi vroeg de nodige stappen te ondernemen. ‘We hebben hun (de Irakezen nvdr.) hulp nodig om de veiligheidssituatie onder controle te krijgen en te stabiliseren’, liet Esper optekenen, ‘maar we behouden ook nog steeds ons recht op zelfverdediging en we zullen dat uitoefenen’, klonk het.

Abdul Mahdi waarschuwde de Verenigde Staten op zijn beurt dat een eenzijdige actie negatieve en oncontroleerbare gevolgen kan hebben en dat ze de Iraakse soevereiniteit in gevaar kan brengen. De Iraakse eerste minister nam vorige maand, onder druk van massale anti-regeringsprotesten, ontslag. Hij voert zijn taken momenteel uit als overgangspremier.

Spanningen VS-Iran

De aanvallen werden tot nog toe niet opgeëist, maar Mark Esper heeft daar wel een mening over. ‘Ik zou vermoeden dat Iran achter deze aanvallen zit. Net als achter veel andere kwaadaardige acties in de regio’, klonk het, ‘maar het is moeilijk te achterhalen.’

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran namen toe als gevolg van Amerikaanse sancties die Teheran hard treffen. Doel van die sancties is te vermijden dat Iran nucleaire wapens kan ontwikkelen of zich op nucleair vlak verder kan ontplooien. De voorbije maanden vonden er in de regio bovendien verschillende incidenten plaats, waarin Washington de hand van Teheran zag. Deze zomer vonden er een aantal aanslagen op olietankers plaats, voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten en in de Golf van Oman. In september waren er vervolgens de raketaanvallen op belangrijke energiefaciliteiten in Saudi-Arabië. Nu zijn er dus de raketaanvallen op bases waar Amerikaanse troepen verblijven.

Begin deze maand lekte ook al uit dat Washington duizenden extra troepen richting Golfregio zou sturen. De VS zouden zich onder meer zorgen maken over de Iraanse activiteiten in Irak.