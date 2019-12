Crisis bij Boeing escaleert na opschorting productie 737 Max

Vliegtuigbouwer Boeing stopt in januari voor het eerst in 20 jaar tijdelijk met de productie van de 737 Max. Die beslissing kan bij een heropstart grote problemen veroorzaken.

De 737 Max, het best verkopende toestel van de vliegtuigbouwer, staat na twee dodelijke ongevallen met 346 slachtoffers al sinds maart aan de grond. De ongelukken, in Indonesië en Ethiopië, werden veroorzaakt door software die de neus van de vliegtuigen naar beneden duwde.

Kost van 8,1 miljard euro

Vorige week besliste de Amerikaanse Luchtvaartautoriteit (FAA) dat het toestel niet voor 2020 weer de lucht in kan. 'Er moeten nog een aantal procedures en belangrijke stappen doorlopen worden die tijd in beslag zullen nemen’, klonk het daar. ‘Als je alles bij elkaar optelt, dan zal het certificatieproces, tot in 2020 duren.’

Het verbod om de 737 Max te laten vliegen, kostte de vliegtuigbouwer intussen meer dan 9 miljard dollar – bijna 8,1 miljard euro. Tot dusver bleef Boeing 737 MAX-toestellen produceren, zo’n 42 per maand. De vliegtuigbouwer kocht ook nog steeds onderdelen van leveranciers aan. Tegelijk waren de leveringen bevroren, wat een enorme druk op de cash van het bedrijf veroorzaakte. Het was wachten op de goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten om het toestel weer commercieel te laten vliegen. Maar dat fiat komt er voorlopig dus niet.

Risico op toeleveringsproblemen

De stopzetting van de productie zal de zware druk op de liquide middelen, die nu in zo'n 375 niet-geleverde toestellen vastzitten, verminderen. Boeing liet ook weten dat de opschorting niet tot ontslagen zal leiden. Tot zover het goede nieuws.

Tegelijk riskeert Boeing problemen op het moment dat de vliegtuigbouwer naar een normale productie wil terugkeren, klinkt het in de sector. De toeleveringsketens staan vandaag al onder een enorme druk. Ze kampen met een recordvraag. Daardoor kunnen abrupte veranderingen in de productie problemen veroorzaken.

In 1997 kondigde Boeing al eens een terugval van 2,6 miljard dollar aan. Honderden miljoenen verlies kwamen toen voort uit een opschorting van de productie van zowel het toestel 737 als 747, als gevolg van toeleveringsproblemen.