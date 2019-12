Twee jaar hinder bij renovatie ‘brokkelviaduct’ Gentbrugge

In Gent zullen renovatiewerken aan het E17-viaduct ter hoogte van Gentbrugge zowat twee jaar duren. Er komen meer en betere geluidsschermen, andere brugvoegen en geluidsarme asfalt.

In april 2020 starten de ingrijpende werken voor de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge, vaak omschreven als het ‘brokkelviaduct’ nadat een stuk beton er het dakvenster van een bus brak.

Het krijgt een grondige onderhoudsbeurt aan de boven- en onderzijde, maar een tunnel om het verouderde bouwwerk te vervangen komt er voorlopig niet.

Coating

Aan de onderzijde van het 1,6 kilometer lange viaduct wordt alle schade aan wapening en beton hersteld, en krijgt het viaduct een beschermende coating. Er zal twee keer ongeveer acht maanden gewerkt worden, telkens van april tot november.

In 2020 wordt het viaduct richting Kortrijk aangepakt, het jaar erop werkt de aannemer in de richting van Antwerpen. Daarbij gaat telkens een weghelft van het viaduct dicht. Verkeer op de E17 zal twee rijstroken in elke richting hebben op de andere helft van het viaduct.

In 2020 gaat de afrit vanuit Antwerpen en de oprit richting Antwerpen dicht. In 2021 is de oprit richting Antwerpen afgesloten. Het afsluiten van wegen onder het viaduct blijft beperkt. Voor fietsers en voetgangers zal er gewerkt worden met beveiligde onderdoorgangen onder het viaduct.

Tunnel

Over de komst van een tunnel om de levenskwaliteit in de omgeving te verbeteren, een eis van omwonenden, is nog niets beslist. ‘In principe kan alles nog’, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. ‘We zullen een tunnel op tafel leggen, maar ook de bouw van een nieuw viaduct. We starten met een wit blad en leggen geen oplossing op tafel vanuit een ivoren toren in Brussel. Het project moet vorm krijgen vanuit de buurt.’

De vervanging van het viaduct lijkt met de uitgebreide renovatie alleszins niet voor binnenkort. Het vernieuwde viaduct zou nog eens 20 jaar moeten meegaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer start een informatiecampagne die omwonenden moet informeren over de werken.