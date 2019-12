Nieuwbouwproject van VRT krijgt nieuw ontwerp

Er komt een nieuw ontwerp voor het nieuwbouwproject van de VRT aan de Reyerslaan in Brussel. Dat heeft de raad van bestuur beslist, zo meldt de VRT maandagavond.

De raad kiest voor ‘een compact en efficiënt gebouw dat rekening houdt met de beschikbare ruimte, budgetten en met het welbevinden van de medewerkers’. Er komt een open procedure waarbij de markt bevraagd zal worden. Het nieuwe ontwerp moet de nadruk leggen op sterke architecturale identiteit, functionaliteit en duurzaamheid.

Bij de beoordeling van de toekomstige ontwerpen zal de jury ook de Vlaamse en de Brussels Bouwmeesters betrekken.

Nieuw ontwerp

De beslissing komt er nadat de samenwerking met het vorige ontwerpteam stopgezet werd. VRT stelde begin november dat ze haar vertrouwen verloren had ‘dat het bouwproject met alle afgesproken functionaliteiten binnen budget kan worden gerealiseerd’. De VRT-directie vond ‘het niet aanvaardbaar dat de kosten van het nieuwe VRT-gebouw boven het voorziene budget zouden gaan’.

Ook daarvoor was al een tijdje duidelijk dat de samenwerking tussen het ontwerpteam (de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group) en de VRT moeilijk liep.

De VRT kiest nu dus officieel voor een nieuw ontwerp en zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. ‘Het eigen studiewerk van de afgelopen jaren, onder andere voor de mediafaciliteiten en de nieuwe werkomgeving, dat werk is niet verloren voor de toekomst. Want in dit traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren’, liet de omroep eerder weten.