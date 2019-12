Gezondheidsspecialist Annemans heeft weinig begrip voor besparingen van Beke

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) mist een visie in de besparingen die minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) doorvoert in preventief gezondheidsbeleid.

Vandaag raakte bekend dat bij organisaties die werken op preventie, zoals Sensoa, het Vlaams Instituut Gezond Leven, het VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vanaf 1 januari een deel van de middelen geschrapt worden. Enkel de Zelfmoordlijn ontsnapt hieraan.

Gezondheidseconoom Lieven Annemans noemt het terecht dat de verschillende organisaties die getroffen worden door de besparingen met onbegrip reageren op de beslissing.

‘Stel dat de logica is dat er een algemene besparing moet komen’, zegt Annemans. ‘Dan had die besparing zes maanden lang voorbereid moeten worden, zodat er naar efficiëntiewinsten kon gezocht worden. Op hetzelfde moment ga je dan na waar net meer geld nodig is. Dat zou een logische aanpak zijn, een aanpak “evidence-based”. Nu hebben ze snel willen schakelen en een lineaire besparing opgelegd, ongeacht of het nu zinvol is of niet.”

Minister Beke beloofde wel al dat hij voor de komende jaren werkt aan tien miljoen euro nieuw preventiebeleid. ‘Maar dat moet nog nagegaan worden’, zegt Annemans. ‘In vergelijking met het totale budget voor de gezondheidszorg is dat in elk geval niet veel. Bovendien gaat het dan enkel over screenen en vaccineren, maar niet over het investeren in gezonde levensstijl of het bevorderen van geestelijke gezondheid.’

Volgens Annemans lag het eerder in de lijn der verwachtingen dat Vlaanderen net een signaal zou geven, omdat er de voorbije jaren net te weinig geïnvesteerd is. ‘Om de duurzaamheid van ons gezondheidssysteem te behouden, weten we dat we moeten investeren in preventie en gezondheidspromotie. Dat blijkt ook uit de beleidsnota van Beke. Maar dat krijgt dan geen gevolg.’

Annemans is het ermee eens dat preventie zich niet enkel moet beperken tot de zorg en bijvoorbeeld ook via het onderwijs kan komen. Maar hij wijst erop dat de expertise dan wel via de structuren van de minister van Gezondheid komen. ‘Je kan niet zeggen dat je geen geld hebt en dan verwachten van je collega-ministers dat zij geld gaan toeschieten.’