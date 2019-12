UEFA geeft Club Brugge waarschuwing voor “ongepast gedrag” in Champions League

De Europese Voetbalbond (Uefa) heeft Club Brugge een waarschuwing gegeven wegens ongepast gedrag van het team in de Champions League-wedstrijd van 26 november in Istanbul tegen Galatasaray (1-1).

Een ploeg wordt “ongepast gedrag” aangewreven wanneer het vijf of meer kaarten krijgt in een wedstrijd. In de bewuste partij pakten Mata en Diatta een tweede geel karton in het slot van de match. Verder kreeg ook Ricca een gele kaart.

Galatasaray, dat ook vijf gele kaarten incasseerde, komt er minder goedkoop vanaf. De Turkse club krijgt een boete van 14.000 euro.

Paris Saint-Germain kreeg verder 14.000 euro boete voor het blokkeren van de trappen tijdens de Champions League-match van 6 november tegen Club Brugge (1-0 voor PSG). Daar komt nog een boete van 3.250 euro bovenop voor het afsteken van vuurwerk.