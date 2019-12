'Karma' en 'yeet' zijn de winnaars

Met bijna de helft van de stemmen van zijn doelpubliek is 'karma' gekozen tot kinderwoord van het jaar. Het tienerwoord is 'yeet' geworden.

Karma is het kinderwoord van 2019. Met 46,4 % van de stemmen is het een overtuigende winnaar, gevolgd door bruh (gast, kerel) met 23,07% van de stemmen, scrunchie (elastiekje in het haar of om de arm) met 15,42%, sksksk (lachje, soms ironisch) met 12,53% en tingles (tintelingen) met 2,58% van de stemmen.

Karma betekent zo veel als 'boontje komt om zijn loontje'. Stel kind A plaagt kind B en bij het weggaan struikelt kind A. Dan zegt kind B 'karma'.

Het was de negende keer dat Ketnet op zoek ging naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt de zender daarvoor samen met Van Dale. De vorige kinderwoorden van het jaar waren boeie (wat maakt dat uit) in 2018, ewa Ja (awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van) in 2017, dab (dansmove gebruikt als juichbeweging) in 2016, beire (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, OMG (Oh My God) in 2014, yolo (you only live once) in 2013, kingsize (super) in 2012 en boeieeeuhh! (saai) in 2011.

Tieners

Het tienerwoord is yeet. 38,5% van de tieners kozen voor dat woord, gevolgd door 28,3% voor OK boomer (om te verwijzen naar oudere generatie die hen niet begrijpt). Skeer (armoedig) kreeg 19% en hayek (overdreven) 14,2%.

Yeet is populair geworden door video’s op Vine en Youtube en komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het woord geeft uitdrukking aan blijdschap en betekent zoveel als joepie!

Opvallend, en dat is niet nieuw, is het overwicht van het Engels in deze verkiezingen. Ook karma is eerst doorgebroken in Engeland/Amerika voor het onze kant uitkwam.