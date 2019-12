Antwerpen herdenkt doden van bom op Cinema Rex

In Antwerpen is maandag een kort herdenkingsmoment gehouden rond de val van een Duitse V-bom op Cinema Rex, precies 75 jaar geleden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij de explosie kwamen 567 mensen om.

Meer dan de helft onder hen waren geallieerde militairen, vooral Britten, die zich in de nog maar enkele maanden bevrijde stad ophielden.

De plechtigheid, met enkele korte toespraken en een kransneerlegging bij de gedenkplaat op de plaats van de ramp aan de De Keyserlei, werd bijgewoond door enkele tientallen mensen waaronder enkele overlevenden en nabestaanden.

‘Om half vier, exact 75 jaar geleden, sloeg hier het noodlot toe’, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA). ‘Op het Bevrijdingsweekend onlangs sprak ik nog een veteraan die hier als een van de eersten ter plaatse was om te helpen. Hij zei me: ik kan onmogelijk beschrijven wat ik toen heb gezien, het was zo verschrikkelijk en hartverscheurend, er was geen reden om zo’n daden te stellen tijdens de oorlog.’

Geen namen

Historicus Pieter Serrien, die zelf een boek schreef over het drama, vertelde tijdens de plechtigheid het verhaal van enkele van de slachtoffers van toen. ‘Ik wou dat ik de namen van alle slachtoffers hier kon opsommen’, zei hij ook. ‘Maar dat gaat niet: bijna de helft van de namen kennen we niet. Van 17 burgers en 250 geallieerde militairen is er nog altijd geen naam gevonden. Vergeten door de geschiedenis, ook al is het de dodelijkste balans van één enkele bom in de hele Europese geschiedenis.’

Serrien en De Wever riepen tijdens het herdenkingsmoment op om het drama te blijven herdenken, om ervoor te zorgen dat het niet vergeten zou worden wanneer de laatste getuigen ervan verdwenen zijn.