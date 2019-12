Bayer Leverkusen moet Leon Bailey (ex-Genk) drie weken missen na rode kaart

Bayer Leverkusen-aanvaller Leon Bailey wordt voor drie speeldagen geschorst door de Duitse voetbalbond (DFB) nadat hij afgelopen weekend een rode kaart kreeg.

In het duel met Keulen (2-0 nederlaag voor Leverkusen) gaf de voormalige speler van Racing Genk Kingsley Ehizibue een slag in het gezicht, nadat die een overtreding had begaan op de Jamaicaan. Bailey mocht zo in de 77e minuut bij een 1-0 stand gaan douchen. Eerder was ook Leverkusen-verdediger Aleksandar Dragovic al met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

De aanvaller kreeg ook een boete van 20.000 euro. Bailey en Leverkusen hebben de sancties aanvaard. Hij zal de laatste twee competitiematchen voor de winterstop missen, tegen Hertha Berlijn en Mainz. Ook de eerste wedstrijd van 2020, tegen Paderborn, moet hij aan zich laten voorbijgaan.

Begin november werd Bailey ook al van het veld gestuurd in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (1-2 nederlaag). Hij werd toen twee speeldagen geschorst. “Het is niet zijn eerste rode kaart, ik reken op een verontschuldiging van hem”, liet Leverkusen-aanvoerder Lars Bender zaterdag optekenen.