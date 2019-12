Turkije bezit sinds kort ‘slimme’ drones die met ­mitrailleurs rondvliegen. Maar ze zijn lang niet de ­enige. Militaire grootmachten als de Verenigde ­Staten, Rusland en China pompen nu al miljarden in de ontwikkeling van killer robots. Het zijn drones, tanks, vliegtuigen of duikboten die één ding gemeen hebben: ze kunnen hun - dodelijke - missies uitvoeren zonder dat er nog een mens voor nodig is.