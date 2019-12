Nederlands meest gezochte crimineel opgepakt

Ridouan T., de meest gezochte crimineel van Nederland, is maandag aangehouden in Dubai door lokale politie-eenheden.

Zijn arrestatie is gebeurd in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft om zijn uitlevering gevraagd.

De 41-jarige T. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij en opdracht geven tot verschillende moorden. ‘De neus uit Vianen’, zoals diens bijnaam luidt, wordt beschouwd als een grote speler in de cocaïnehandel via Marokko naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Wie zijn schulden niet op tijd terugbetaalt, verdacht wordt van loslippigheid of medewerking met de politiediensten, moet eraan geloven. Het Openbaar Ministerie typeerde de criminele groep van T. en zijn kompaan Said R. als ‘een goed geoliede moordorganisatie’.

T. stond internationaal geseind, maar was al jaren spoorloos. Voor informatie die zou leiden tot de aanhouding van de crimineel werd vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Justitie vermoedde wel al dat hij in Dubai verbleef. Een team van 100 rechercheurs en specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie werkten dag en nacht aan de opsporing van T., volgens de Nederlandse openbare omroep (NOS).

Marengo

De 41-jarige man is hoofdverdachte in het spraakmakende Marengo-proces. Daarin worden vijf moorden en meerdere liquidatiepogingen behandeld.

Kroongetuige in het liquidatieproces is Nabil B., die bij de politie belastende verklaringen aflegde over T. en zijn organisatie. Nabil B. kwam in de netten van cocaïnebaron Ridouan T. terecht nadat hij zijn studies architectuur niet afmaakte, rond zijn twintigste betrokken raakte bij wiethandel en zo schulden maakte.

Ook de zaak van de neergeschoten advocaat in Nederland wordt gelinkt aan T. Advocaat Derk Wiersum, die op 18 september om half acht ’s morgens neergeschoten werd vlak bij zijn eigen huis, was namelijk de advocaat van de kroongetuige Nabil B.

Dubai

Volgens het OM was de aanhouding te danken aan de inspanningen van de Nederlandse politie en de samenwerking met de politie in Dubai en de uitwisseling van informatie. ‘Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai’, laat korpschef Erik Akerboom weten.

‘In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit en juist door internationaal nauw met elkaar samen te werken, is het mogelijk om effectief en slagvaardig op te treden. De aanhouding van Ridouan T. is hier een goed voorbeeld van’, aldus Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid.