Tanken in Luxemburg wordt (iets) duurder

Het wordt in de loop van volgend jaar iets minder voordelig om in het Groothertogdom Luxemburg te gaan tanken.

Benzine zal 1 tot 3 cent per liter duurder worden, diesel 3 tot 5 cent, zo heeft de regering aangekondigd.

Maar ook na die prijsverhoging zou tanken in Luxemburg nog een flink pak goedkoper moeten zijn dan in België. Volgens gegevens op de website van mobiliteitsclub VAB lag de maximumprijs van benzine enkele dagen geleden 17 procent (of 25 cent per liter) lager in Luxemburg dan in België, en die van diesel zelfs 27 procent (of 41 cent).

Met de prijsstijging wil het Groothertogdom de strijd aangaan tegen het tanktoerisme en zijn CO2-uitstoot verlagen. ‘De prijzen van diesel en benzine liggen in Luxemburg duidelijk lager dan in de buurlanden. Het is essentieel dat die kloof geleidelijk kleiner wordt, als we de uitvoer van brandstoffen willen verminderen’, klinkt het bij de regering.

Tanktoerisme

Nog volgens de regering kan ze de doelstellingen rond klimaat en energie alleen halen met behulp van ‘doelgerichte maatregelen op het gebied van de verkoop van brandstoffen voor het wegvervoer’.

De accijnsverhoging zou tussen februari en april van kracht worden.

Lange tijd was het 'tanktoerisme’ - buitenlanders die onderweg in Luxemburg stoppen om te tanken - goed voor 80 procent van de brandstoffenverkoop in het land. Sinds een btw-verhoging in 2015 is dat aandeel gedaald tot 77 procent.

Het Groothertogdom Luxemburg, met 610.000 inwoners, heeft 234 tankstations. Zes op de tien liggen vlak bij de grens.