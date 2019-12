TV-tips. Lieven Scheire wordt door zijn vrouw een peer gestoofd

Neem vanavond gezellig plaats op de bank met een glaasje wit erbij, en zie hoe Leo De Boer samen met een groep gelegenheidsdrinkers worstelt om een maand lang van de drank te blijven. Of kijk naar ‘Hoe zal ik het zeggen’, uiteraard.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

Vanavond is Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, te gast. Hij komt er spreken over de ziekenhuisfactuur. Vervolgens is er een reportage over de herdenking van de Slag om de Ardennen. Dit weekend werd in Bastogne een grote herdenking gehouden. Als laatste zendt het actuaprogramma ook een interview uit met de overleden kunstenaar Panamarenko. Het is wellicht een van de laatste interviews die de man gegeven heeft. Het gesprek dateert van afgelopen donderdag.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30-21.20 uur

Het actuaprogramma gaat dieper in op de besparingen in de zorg die Wouter Beke (CD&V) aankondigde, onder andere bij de Zelfmoordlijn. Gwendolyn Portzky, directeur van het Vlesp, het Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie, is samen met gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) te gast in de studio.

Daarnaast komt ook klinisch psycholoog Paul Verhaeghe spreken over zijn nieuwe boek: Over normaliteit en andere afwijkingen. Hij heeft het onder meer over de vele ziektes die in onze maatschappij opduiken. Tenslotte is ook Chantal Pattyn te gast, netmanager van en presentatrice op radiozender Klara. Ze heeft het uitgebreid over het leven en werk van de overleden kunstenaar Panamarenko.

WISSEL VAN DE MACHT

Canvas 21.20-22.15 uur

Over enkele decennia zullen we nogal de wenkbrauwen fronsen bij al die stukken over een Zweedse regering in België. Gelukkig zal men deze laatste aflevering van Wissel van de macht uit het archief kunnen opduikelen om klaarheid te scheppen.

HOE ZAL IK HET ZEGGEN

VTM 20.35-21.45 uur

De jongens en meisjes van productiehuis Shelter blijven inventief in dit derde seizoen van hun soms wat cheesy verborgencameraprogramma. Vandaag wordt Lieven Scheire door zijn vrouw een peer gestoofd. Ter compensatie mag hij van ons donderdag de slimste mens ter wereld worden.

ROES

NPO 20.25-21.35 uur

Neem gezellig plaats op de bank met een glaasje wit erbij, en zie hoe Leo De Boer samen met een groep gelegenheidsdrinkers worstelt om een maand lang van de drank te blijven. Best confronterend. Op uw gezondheid.