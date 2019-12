In Bastogne, in de provincie Luxemburg, is vanmorgen de 75e verjaardag van de Slag om de Ardennen herdacht. In de winter van 1944 werd toen het laatste offensief van nazi-Duitsland in de Ardennen gestopt door de geallieerden. De Amerikaanse oud-strijder Malcom Marsh (96) vertelde er over hoe hij die periode toen ervoer.

Bij de plechtigheid waren onder anderen koning Filip, Europees president Charles Michel, en verschillende vertegenwoordigers van de geallieerden aanwezig. Na het neerleggen van de vele kransen volgde een oorverdovende minuut stilte en een pakkend kippenvelmoment.

Ook gaf koning Filip er een speech, waarbij de vorst een expliciete link legde tussen de strijd in 1944 en nu.