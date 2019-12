‘Ik was op dat moment aan het eten bij (...) . Dat is iets heel ongewoons voor mij.’De Britse prins Andrew probeerde beschuldigingen van seksueel misbruik met een erg ongewoon alibi te weerleggen. Hij zou zich volgens een van de slachtoffers uit de zaak-Epstein ook aan haar vergrepen hebben, maar de prins bevond zich naar eigen zeggen op die bewuste avond in 2001 in een...

'Hoe durven jullie!'De meest opvallende toespraak van het jaar kwam van een zestienjarige: Greta Thunberg, die met een alarmistisch klimaatverhaal de wereldleiders probeerde wakker te schudden. Waar las ze haar boodschap voor?

‘Ik denk niet dat u me nog snel met een glas in een café zult zien’Kris Van Dijck (N-VA) ging door het stof nadat hij onder invloed tegen een geparkeerd voertuig was gereden, en mocht aanblijven als Vlaams Parlementsvoorzitter. Enkele dagen later moest hij toch opstappen nadat hij in opspraak was gekomen in een oude afpersingszaak en door zijn omstreden bijstand aan een prostituee. Welke partijgenoot mocht hem uiteindelijk opvolgen?

'Ik lig liever dood in de gracht, dan dat ik opnieuw uitstel vraag in Brussel'Boris Johnson moest als kersvers Brits premier ondanks sterke beloften toch weer een nieuwe datum voor de Brexit aanvragen. Het parlement had hem daartoe verplicht. Met welk truukje wou hij toch gezichtsverlies vermijden?

'Anderlecht is de beste ploeg van het land.'Paars-wit kende vorig jaar al geen al te best seizoen, en dit seizoen dreigt het helemaal dramatisch te worden. Wie bleef echter onverbeterlijk optimistisch na de slechtste start in jaren, die uiteindelijk ook zijn kop als trainer kostte?

'We zijn een volk van bouwers. We zullen de Notre-Dame weer opbouwen, mooier dan ooit. Ik wil dat dit binnen hier en vijf jaar afgerond is.'De Franse president Macron toonde zich meteen na de brand in de kathedraal strijdvaardig: het gebouw moet en zal snel herrijzen. Waar begon de brand?

Bij de presentatie van de 'onbreekbare' Tesla Cybertruck sneuvelden tijdens een test met een metalen bal onverwacht twee ramen. Met welke uitspraak probeerde een -vloekende- topman Elon Musk meteen de schade te beperken?

'Men heeft mij dat ook verteld vanuit de Staatsveiligheid'Minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) verklaarde dat de klimaatbetogingen eigenlijk wraakacties zijn vanuit de groene beweging. En dat wist ze dankzij staatsveiligheid, gaf ze mee. Later moest ze toegeven dat dit niet klopte, en haar ontslag indienen. Op welke bijeenkomst hield ze de omstreden toespraak?