Bamboetandenborstel is Zweeds exportsucces

Foto: The Humble Co.

Vergeet de plastic tandenborstel, eentje van bamboe doet het werk even goed én is wel grotendeels composteerbaar. En het kan ook winstgevend zijn, zo bewijst het Zweedse The Humble Co.

De plastic afvalberg groeit met de dag, en hoewel het voor veel zaken misschien een uitdaging is om een alternatief te vinden, is het voor andere voorwerpen dan weer heel simpel. Neem nu een tandenborstel. Die hoeft helemaal niet van plastic te worden gemaakt. Tot die conclusie kwam de Zweedse tandarts Noel Abdayem al tijdens zijn studies.

Elk jaar worden meer dan 3,6 miljard plastic tandenborstels gebruikt, waarvan de meeste op het stort of in de oceaan belanden, zo kon Abdayem met zijn eigen ogen vaststellen toen hij vrijwilligerswerk deed in Jamaica. Net daarom was hij erop gebrand een hoogwaardig alternatief te ontwikkelen zonder plastic. In 2013 lanceerde hij als 22-jarige zijn Humble Brush, gemaakt uit duurzaam gegroeid bamboe dat honderd procent bioafbreekbaar is. Enkel de nylon borstelkop is dat niet.

Tot in de VS

Het bedrijfje is traag gegroeid: na Zweden werd de tandenborstel eerst in de buurlanden, en daarna de rest van Europa geïntroduceerd, later volgden ook de Verenigde Staten. En hoewel ook de concurrentie intussen niet heeft stilgezeten, is de Humble Brush vandaag de meest verkochte bamboe tandenborstel ter wereld, aldus Bloomberg. Elke maand gaan er ongeveer 2,5 miljoen stuks over de toonbank, in twintig landen. Ook in België zijn de tandenborstels van 3,99 euro in verschillende winkels te koop.

Dat succes zorgde ervoor dat The Humble Co. zijn inkomsten bijna verdubbeld zag in vergelijking met vorig jaar, tot ongeveer 120 miljoen Zweedse kronen (ofwel 11,5 miljoen euro).

Nobele intenties

Abdayem lanceerde zijn bedrijf bovendien met nobele intenties: een deel van de winst wordt doorgestort aan The Humble Smile Foundation, een fonds dat hij zelf in het leven riep om goede doelen te ondersteunen die zich inzetten om arme kinderen voor hun tanden te leren zorgen, aangezien een goede mondhygiëne aan de basis ligt van een goede gezondheid.

Net dat aspect van Abdayems bedrijf trok de aandacht van private-equitybedrijf Verdane, dat vorig jaar 25 procent van de aandelen kocht. Naast tandenborstels verkoopt The Humble Co. vandaag ook tandpasta, kauwgom en wattenstaafjes. Hun succes noopt andere spelers tot het ontwikkelen van hun eigen ecovriendelijk alternatief.

Dat nu ook een gigant zoals Colgate hun eigen bamboe tandenborstel hebben ontwikkeld, kan Abdayem alleen maar toejuichen. ‘Het is fantastisch, want we kunnen deze verandering niet helemaal op ons eentje aansturen’, zei hij in een interview met Bloomberg.