Duurste ziekenhuis ‘ontdekt fout in facturatie’ na onderzoek CM

Zes patiënten hebben per ongeluk tot duizenden euro’s te veel betaald voor een operatie. Die fout werd ontdekt na publicatie van de ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteiten. Een borstreductie bleek in Imeldaziekenhuis in Bonheiden 27 keer zo duur als in het goedkoopste ziekenhuis, waarna de fout ontdekt werd.

Het Imeldaziekenhuis heeft na de publicatie van de ziekenhuisbarometer onderzocht waarom zo’n behandeling bij hen zoveel duurder was. ‘Na controle van de facturatie van deze ingrepen stellen wij vast dat er in 2018 in 6 gevallen een foute aanrekening is gebeurd’, klinkt het in een officiële mededeling.

Het ziekenhuis belooft om de foutieve facturatie ‘zo snel als mogelijk’ recht te zetten. ‘De betrokken patiënten worden gecontacteerd en de nodige systemen worden in werking gesteld om dit in de toekomst te vermijden.’

Het Imeldaziekenhuis benadrukt dat het voor andere ingrepen geen duur ziekenhuis is en pleit voor een grondige hervorming van het financieringssysteem. ‘Het blijft ons streven om financieel toegankelijk te zijn voor elke patiënt.’

Vrouwen die door rug- of nekpijn een borstverkleining laten uitvoeren, betaalden daar in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden 2.763 euro voor als ze kozen voor een meerpersoonskamer. Dezelfde ingreep kost in het AZ in Turnhout amper 103 euro.