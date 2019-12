StuBru-presentatrice Eva De Roo verwacht eerste kindje

Eva De Roo (31) presenteert vanaf 18 december een week lang De Warmste Week, maar ze heeft nu al groot nieuws te melden. De presentatrice is zwanger van haar eerste kindje met haar man en Black Box Revelation-muzikant Jan Paternoster. Dat maakt ze zelf bekend op Instagram.

‘Laatste chille zomer. In juni krijgen wij een baby’, schreef De Roo bij een foto met haar man Jan Paternoster. Hun eerste kindje wordt verwacht in juni 2020. Het koppel leerde elkaar kennen in 2017 tijdens de 1000 km voor Kom op tegen kanker en trouwde eerder dit jaar. De VRT laat alvast weten een extra warm bedje voor De Roo te voorzien tijdens De Warmste Week. Die loopt van 18 december tot en met 24 december en heeft haar uitvalsbasis in Kortrijk. De Roo neemt samen met Fien Germijns en Joris Brys een week lang de presentatie voor zich.