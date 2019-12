Graf van nazikopstuk geopend in Berlijn

De politie van Berlijn zoekt uit wie het ongemarkeerde graf van nazikopstuk Reinhard Heydrich heeft geopend.

Een medewerker van het kerkhof had opgemerkt dat het graf donderdag was geopend. Dat heeft de politie aan Bild verklaard. Volgens de politie zijn er geen beenderen verwijderd.

Grafschending is strafbaar in Duitsland.

Heydrich stond tijdens het naziregime aan het hoofd van de Gestapo, voerde als eerste de jodenster in en was een van de bedenkers van de Endlösung. In 1942 kwam hij om na een aanslag van Tsjechische verzetslui. Adolf Hitler noemde hem ‘de man met het ijzeren hart’.

Waarom zijn graf is geopend, is onduidelijk. In 2000 gebeurde iets gelijkaardigs. Toen opende een linkse groep een graf waarvan ze dachten dat het van Horst Wessel was. Wessel was bij de Berlijnse Sturmabteilung actief. Volgens de politie ging het om het graf van Wessels vader.

De graven van nazikopstukken zijn anoniem om te vermijden dat ze een bedevaartplaats worden van nazisympathisanten.