Club Brugge neemt het in de zestiende finales van de Europa League op tegen Manchester United. AA Gent staat tegenover AS Roma.

Op de hoofdzetel van de Uefa in het Zwitserse Nyon is geloot voor de zestiende finales van de Europa League.

Club was in tegenstelling tot Gent geen reekshoofd bij de loting. Met Manchester United treft blauw-zwart, dat met 3 op 18 derde werd in zijn Champions League-groep, de huidige nummer zes uit de Premier League. De Engelsen wonnen hun poule in de Europa League voor het Nederlandse AZ.

AA Gent, dat eveneens zijn poule in de Europa League won, werd als reekshoofd gekoppeld aan AS Roma, de nummer vier uit de Serie A. De Romeinen werden tweede in hun Europa League-poule na het Turkse Basaksehir.

De heenwedstrijden van de zestiende finales worden gespeeld op 20 februari 2020, de terugwedstrijden op 27 februari 2020. Club Brugge speelt eerst thuis, Gent begint op verplaatsing.

De affiches voor de zestiende finales:

CLUB BRUGGE (Bel) - Manchester United (Eng)

APOEL Nicosia (Cyp) - FC Basel (Zwi)

FC Kopenhagen (Den) - Celtic Glasgow (Sch)

Getafe (Spa) - Ajax (Ned)

Sporting Lissabon (Por) - Basaksehirspor (Tur)

CFR Cluj (Roe) - Sevilla FC (Spa)

Eintracht Frankfurt (Dui) - FC Salzburg (Oos)

Rangers (Sch) - Braga (Por)

Ludogorets (Bul) - Inter Milan (Ita)

Wolfsburg (Dui) - Malmö (Zwe)

AS Roma (Ita) - AA GENT (Bel)

Wolverhampton Wanderers (Eng) - Espanyol (Spa)

AZ Alkmaar (Ned) - LASK Linz (Oos)

Bayer Leverkusen (Dui) - FC Porto (Por)

Shakhtar Donetsk (Oek) - Benfica (Por)

Olympiakos (Gri) - Arsenal (Eng)