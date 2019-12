Miljoenenkraak in Londense woning van F1-erfgename Tamara Ecclestone

Drie inbrekers zouden voor minstens 60 miljoen euro aan juwelen gestolen hebben uit het huis van Tamara Ecclestone, de dochter van de vroegere Formule 1-baas Bernie Ecclestone.

De Britse tabloid The Sun schrijft dat drie inbrekers zijn binnengedrongen in de zwaarbeveiligde villa van de 35-jarige vrouw.

De tweede dochter van Bernie Ecclestone woont in Kensington Palace Gardens, waar ook de verblijfplaatsen zijn van Franse en Russische diplomaten.

Ecclestone was op vakantie naar het buitenland vertrokken toen de inbreker toesloegen. Via de tuin zouden ze het huis zijn binnengedrongen. De juwelen zouden ze in kluizen in de slaapkamer gevonden hebben.

‘Ik kan helaas bevestigen dat er een inbraak is geweest’, zegt een woordvoerder van Ecclestone. ‘De interne beveiling werkt samen met de politie. Tamara en de familie zijn uiteraard boos en geschokt.’

Een woordvoerder van de politie wil niet in detail treden, maar zegt wel dat de politie vrijdagnacht is opgeroepen voor een inbraak in West-Londen.

‘Een aantal waardevolle juwelen waren naar verluidt gestolen’, zegt ze. ‘Er zijn geen arrestaties verricht. Het onderzoek wordt voortgezet.’