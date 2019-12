‘België wordt de op één na slechtste leerling in de eurozone’

Zonder extra bezuinigingen stevent België in 2022 af op een begrotingstekort van 2,8 procent.

De Nationale Bank van België heeft gisteren gewaarschuwd tegen de sterk oplopende begrotingstekorten als er geen maatregelen genomen worden. Het tekort, dat dit jaar al ruimschoots is verdubbeld naar waarschijnlijk 1,6 procent, zou over drie jaar oplopen tot 2,8 procent, wat neerkomt op zo’n 14 miljard euro. Het tekort loopt op doordat de sociale uitgeven blijven stijgen terwijl de ontvangsten niet toenemen.

In 2021 wordt België, samen met Italië, de slechtste leerling in de Europese begrotingsklas. Het tekort komt dan al uit op 2,6 procent, terwijl de hele eurozone dan gemiddeld een tekort van iets meer dan 1 procent zal boeken. Ons land zal het in dat geval slechter doen dan Frankrijk en Spanje.

Het probleem is dat er bij een oplopend tekort geen marge meer is om tegenvallers op te vangen, zoals een recessie of een renteverhoging. De mate waarin de volgende regering moet bezuinigen, moet wel afhankelijk zijn van conjuncturele elementen zoals de groei in het buitenland, vindt Wunsch.

‘Er moet dringend een positief signaal komen naar de Europese Commissie’, zegt gouverneur Pierre Wunsch. Hij vindt dat het tekort zo snel mogelijk teruggebracht moet worden naar 1 procent. Een begroting in evenwicht is iets voor de middellange termijn.