Modeontwerper doet Kering opnieuw in het stof bijten

In de juridische strijd tussen modeontwerper Hedi Slimane en zijn voormalige werkgever Kering, moederbedrijf van modehuis Yves Saint Laurent, trekt die eerste opnieuw aan het langste einde. En dat levert hem al minstens tien miljoen euro op.

Hedi Slimane was tussen 2012 en 2016 hoofdontwerper bij het Franse modehuis Yves Saint Laurent en wist in die korte tijd de verkoopcijfers te verdrievoudigen. Toch gingen de twee partijen niet echt op goede voet uit elkaar. De 51-jarige Slimane beweert dat zijn voormalige werkgever hem nog ruim twintig miljoen euro moet uitbetalen en sleepte luxeconcern Kering, dat naast YSL ook eigenaar is van onder meer Balenciaga en Gucci, voor de rechtbank.

Nadat Slimane was opgestapt, had Kering een clausule in zijn contract opgeheven. Die stipuleerde dat de ontwerper het eerste jaar na zijn vertrek niet bij een ander (mogelijk concurrerend) modehuis aan de slag mocht. In ruil voor die zogenaamde ontluizingsperiode zou Slimane een financiële compensatie van dertien miljoen dollar krijgen. Door die clausule op te heffen en de ontwerper ‘zijn vrijheid te gunnen’, liep Slimane dus een fors bedrag mis.

De Parijse rechtbank van koophandel oordeelde in 2016 al in zijn voordeel, maar Kering ging in beroep. Dat bleek een maat voor niets geweest te zijn, want eerder deze maand schaarde ook de rechter van het Parijse Tribunal de Commerce zich achter Slimane. Kering moet bovendien ook nog de 40.000 euro gerechtskosten ophoesten.

Het is niet de enige rechtszaak die Slimane tegen zijn voormalige werkgever had aangespannen. Volgens de ontwerper werd ook een aandeelhoudersovereenkomst tussen beide partijen niet nageleefd. Slimane was sinds 2013 minderheidsaandeelhouder van YSL, maar na zijn vertrek werd die overeenkomst door Kering beëindigd, zonder inspraak van de ontwerper.

Dat kan niet, aldus de rechter van het Tribunal de Commerce, die oordeelde dat de aandeelhoudersovereenkomst niet is verlopen. Kering werd ook veroordeeld tot het betalen van 50.000 euro voor de gemaakte kosten.

Nog niet gedaan

En het is nog niet gedaan. Kering moet mogelijk nog een laatste keer zijn chequeboek uithalen. Er ligt immers nog een derde rechtszaak op tafel. Op het laatste loonbriefje van Slimane stond een nettoloon van 667.000 euro, maar de ontwerper had volgens hem recht op nog eens 9,3 miljoen euro. Het betreft een variabel deel van zijn vergoeding, maar Kering is die afspraak dat laatste jaar niet meer nagekomen. Het luxeconcern ging in beroep tegen deze aanklacht.

Het is opnieuw een financiële opdoffer voor Kering, dat in mei nog een recordbedrag van 1,25 miljard euro moest neertellen om te schikken met de Italiaanse fiscus in een zaak van belastingontduiking. Voor topman François-Henri Pinault heeft deze rechtszaak een extra wrange nasmaak. Slimane ging in februari 2018 immers aan de slag als creatief directeur bij Celine. Dat modelabel is eigendom van LVMH, grote concurrent van Kering.