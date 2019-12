Beke draait besparing Zelfmoordlijn terug

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) draait de besparing bij de Zelfmoordlijn 'en cours de route' terug.

‘Er zal niet bespaard worden op de Zelfmoordlijn’, meldt Beke op Twitter. Volgens de Vlaamse minister van Welzijn heeft de Vlaamse regering nog extra budgettaire ruimte gevonden voor volgend jaar. 'De besparing bij de Zelfmoordlijn was in onze voorbereiding inderdaad nog opgenomen in het beleid maar op het einde van de rit bleek er toch nog financiële marge te zijn waardoor we de besparingen en cours de route nog kunnen aanpassen', zegt de woordvoerder van Beke.

De besparing bij de Zelfmoordlijn van 1,3 procent wordt daardoor teruggedraaid en ook voor de komende jaren wordt er niet meer geraakt aan die budgetten. Beke meldt tegelijk dat er de volgende jaren voor tien miljoen euro aan nieuw beleid wordt uitgetekend in preventie. Waar dat budget precies wordt ingezet, wil Beke nog niet kwijt. 'Maar onder meer rond de Zelfmoordlijn wisten we al dat we daar zouden investeren', zo is er volgens de woordvoerder geen sprake van een bocht.

Er zal niet bespaard worden op de Zelfmoordlijn. Hieronder meer info ?? pic.twitter.com/0VBjAIIIie — Wouter Beke (@wbeke) December 16, 2019

Het nieuws dat de Zelfmoordlijn minder geld zou krijgen, had meteen felle kritiek gekregen. ‘Vlaanderen heeft een gigantisch hoog aantal zelfdodingen, ook bij jongeren’, stelde Heidi De Pauw, directeur van Child Focus. ‘Besparen op preventie in (geestelijke) gezondheidszorg is nefast én dodelijk op langere termijn.’

Ook de oppositie stelde zich vragen. ‘Dit kan je niet meer uitleggen’, stelde Groen-voorzitter Meyrem Almaci. ‘In het licht van de zelfmoordcijfers in Vlaanderen overduidelijk de foute keuze.’

‘De Vlaamse regering blijft maar kappen’, zei SP.A-parlementslid John Crombez. ‘Tu quoque, Wouter Beke.’

Andere organisaties die werken rond preventief gezondheidsbeleid moeten nog wel inleveren. Organisaties als Sensoa, de Zelfmoordlijn, het Vlaams Instituut Gezond Leven, het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde zien vanaf 1 januari een deel van hun middelen geschrapt.

Beke ontziet wel een aantal organisaties: niet iedereen moet 6 procent inleveren.