Energieproject Papillon wint klimaattrofee

Lichtwerk, dat innovatieve begeleiding biedt in maatwerkbedrijven, wordt de Radicale Vernieuwer 2019. De publieksprijs gaat naar Helpper, een app die zorgbehoevenden aan hulp uit de omgeving helpt.

Voor de derde keer gingen de Sociale Innovatiefabriek en De Standaard op zoek naar radicaal vernieuwende ideeën voor een socialere samenleving en een leefbaar klimaat. 200 inzendingen dongen naar de titel van Radicale Vernieuwer 2019. Tewerkstelling voor kansengroepen, huisvesting, zorg en oplossingen voor de klimaatcrisis waren de meest voorkomende thema’s.

De jury onder leiding van Jan Hautekiet bekroonde Lichtwerk, een initiatief dat via augmented reality begeleiding biedt in maatwerkbedrijven, zodat werknemers er complexere taken kunnen uitvoeren. Maatwerkbedrijven Mariasteen en Molendries, koepelorganisatie Groep Gidts en Emino, dat mensen coacht naar werk, ontwikkelden technologie om instructies op werkposten te projecteren. Sensoren meten of de opdracht juist is uitgevoerd en corrigeren indien nodig. Lichtwerk maakt opdrachten in maatwerkbedrijven letterlijk lichter, dankzij licht. De jury waardeerde dat Lichtwerk het idee doorbreekt dat mensen met een beperking geen uitdagend en gevarieerd werk zouden willen of aankunnen.

Energie kopen, in plaats van toestellen

De Standaard reikte zijn Klimaattrofee uit aan Papillon, een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en de producent van huishoudtoestellen Bosch. Papillon vervangt energieverslindende huishoudtoestellen door nieuwe en energiezuinige exemplaren waarvoor mensen in een kwetsbare situatie huurgeld betalen. Het project haalt zo een dubbele onrechtvaardigheid weg: veel mensen met een beperkt inkomen betalen veel te hoge energieprijzen omdat ze de middelen niet hebben om duurdere, maar efficiëntere toestellen in huis te halen. Volgens de jury combineert Papillon klimaatmaatregelen met de strijd tegen ongelijkheid. Bovendien voert het initiatief een paradigmashift door: energie kopen, in plaats van toestellen. Die laatste blijven eigendom van de producent, binnen een volledig circulair systeem.

Publiekserkenning voor Helpper

Het brede publiek gaf zijn erkenning via de stemmodule op DS online aan Helpper, een app die zorgbehoevende mensen in contact brengt met vertrouwenspersonen in de buurt die tegen een kleine verloning helpen bij dagelijkse taken. Volgens de jury ontlast Helpper de overbevraagde zorgsector door kleine zorgtaken opnieuw bij de gemeenschap te leggen.

In de podcast vertellen de winnaars en juryvoorzitter Jan Hautekiet meer over de projecten en het concept van de Radicale Vernieuwers. Beluister hem hier: