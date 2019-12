Dit zijn ze: de Radicale Vernieuwers van 2019, die de wereld een beetje beter maken

Samen met de Sociale Innovatiefabriek ging De Standaard op zoek naar Radicale Vernieuwers. De winnaars zijn nu bekend.

De verkiezing voor Radicale Vernieuwers vindt om de twee jaar plaats. Het beloont bedrijven, burgers en initiatieven die zich inzetten voor een betere wereld. Oud-radiopresentator Jan Hautekiet en adjunct-hoofdredacteur van De Standaard Lieven Sioen zaten samen in de jury. Ze waren onder de indruk van de inzendingen van dit jaar. In deze podcast maken ze de winnaars bekend.

Credits

Journalist Lieven Sioen | Gast Jan Hautekiet | | Host Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen | Audioproductie Jeremy Vettorel | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.