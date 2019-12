Centrale gang station Brussel-Noord weer open

In het station Brussel-Noord is sinds maandagochtend de gerenoveerde centrale gang opnieuw in gebruik genomen.

De werken voor de renovatie van het Noordstation begonnen in september 2014. De Zuidgang werd toen als eerste onder handen genomen en heropende begin 2017.

Nadien was het de beurt aan de Noordgang en de centrale hal met zijn bekende stationsster. Deze gingen midden 2018 opnieuw open voor de reizigers.

In de laatste fase van de renovatiewerken werd de centrale onderdoorgang aangepakt. Toen die maandag omstreeks 10 uur opnieuw opende voor de pendelaars, betekende dat na meer dan vijf jaar het einde van de renovatie van het drukste treinstation van ons land.

Toegankelijkheid

De renovatie van de gangen betekent voor de reizigers betere toegankelijkheid van en naar de perrons. Er zijn bijvoorbeeld enkele nieuwe liften. In de centrale onderdoorgang zijn er nu roltrappen die in beide richtingen de perrons bedienen. In de zuidelijke onderdoorgang werden er liften naar elk perron geplaatst en de noordelijke onderdoorgang is uitgerust met roltrappen die naar boven gaan. Daarnaast werden de gangen ook gemoderniseerd met meer lichten, een betere geluidsdemping, veiligheidscamera’s en duidelijke signalisatieborden.

De centrale stationshal werd eveneens uitgerust met een akoestisch systeem dat de reizigerscommunicatie beter verstaanbaar moet maken.

Winkels

De diensten in het station zullen ook worden uitgebreid. In de centrale onderdoorgang bevindt zich een winkelgalerij met plaats voor dertien uitbaters. De NMBS is nog op zoek naar uitbaters voor deze nieuwe winkels, die in de loop van de eerste jaarhelft van 2020 moeten openen. Dankzij de renovatie zal het aanbod bijna verdubbeld zijn naar een totaal van dertig winkels en diensten.

Investering

De totale investering in Brussel-Noord bedraagt 35 miljoen euro, maar het is vooral een investering in het drukste treinstation van het land. Hier passeren elke dag 60.000 reizigers die de trein nemen. ‘Zij zullen meteen van het comfort kunnen genieten en echt wel het verschil merken’, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

Er is intussen ook een studie opgestart voor de renovatie van de perrons, de laatste etappe in de modernisering van het station Brussel-Noord.