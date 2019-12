Hackers kunnen via Clickshare, een populair toestelletje om presentaties te geven, inbreken op computers en bedrijfsnetwerken.

Hackers zijn erin geslaagd in te breken in Clickshare, een erg populair toestelletje dat in tal van bedrijven wordt gebruikt om presentaties te geven. Met Clickshare plug je een ‘dongle’ in ...