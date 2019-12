Gitarist John Frusciante na tien jaar terug bij Red Hot Chili Peppers

Gitarist John Frusciante keert na tien jaar terug naar de Red Hot Chili Peppers. Hij vervangt op zijn beurt Josh Klinghoffer.

Frusciante heeft al een lange geschiedenis bij de Amerikaanse band. Na de dood van gitarist Hillel Slovak in 1988 speelde hij voor de eerste keer mee. Dan volgde de albums Mother’s Milk in 1989 en Blood Sugar Sex Magik in 1991.

Het laatste album had enorm veel succes. De roem leidde tot het vertrek van Frusciante tijdens een tournee. Hij kampte met een zware drugsverslaving.

Zes jaar later keerde hij terug. Hij speelde mee op Californication (1999), By the way (2002) en Stadium Arcadium (2006). Het was John Frusciante die bij zijn tijdelijke terugkeer naar een melodieuzere cross-over stuurde met Californication.

In september 2006 verliet de gitarist opnieuw de band. Zonder zijn creatieve leidraad werd de band stuurloos. Josh Klinghoffer, de back-up gitarist, nam uiteindelijk zijn plaats in. Hij is te horen op de jongste studio-albums van de Red Hot Chili Peppers.

Waarom Klinghoffer vertrekt, is niet duidelijk. ‘Josh is een prachtige muzikant die we respecteren en liefhebben’, schrijft de band op Instagram. ‘We zijn hem erg dankbaar.’