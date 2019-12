Harvey Weinstein: ‘Ik was een pionier voor vrouwen in Hollywood’

Harvey Weinstein voelt zich miskend. Dat zegt hij in een interview met de New York Post. Hij beschouwt zichzelf als een pionier op het vlak van gendergelijkheid in Hollywood.

Tientallen vrouwen hebben de 67-jarige Hollywoodproducer beschuldigd van aanranding en grensoverschrijdend gedrag.

Voor de start van de zijn verkrachtingsproces heeft Weinstein een interview gegeven om te bewijzen dat zijn slechte gezondheidstoestand niet overdreven is. Hij legde het interview in het ziekenhuis af na een operatie aan zijn rug. Vorige week verscheen hij in de rechtbank met een wandelrek.

Volgens de New York Post toont Weinstein weinig schuldbesef. ‘Ik voel me een vergeten man’, zegt hij. ‘Ik heb meer films gemaakt die geregisseerd zijn door vrouwen en over vrouwen dan enig andere filmmaker, en ik spreek over dertig jaar geleden. Nu is het in de mode, daar praat ik niet over. Ik deed het eerst. Ik was een pionier.’

‘Dat is nu allemaal weggevaagd na wat er gebeurd is’, gaat hij voort. ‘Mijn werk is vergeten.’

Weinstein geeft actrice Gwyneth Paltrow als voorbeeld. Hij zegt dat hij voor haar in 2003 een loon van 10 miljoen dollar had geregeld voor de film View from the Top. ‘Ze was de bestbetaalde vrouwelijke acteur in een onafhankelijke film. Beter betaald dan de mannen.’ Paltrow beschuldigt hem van grensoverschrijdend gedrag.

‘Ik wil dat deze stad erkent wie ik was in plaats van wat ik ben geworden’, zegt hij.

De advocaat van drie slachtoffers reageert dat het onmogelijk is om medelijden te hebben Weinstein. ‘Zijn laatste pr-stunt op de vooravond van zijn proces biedt zelfs meer motivatie om hem te vervolgen en hem te ontmaskeren.’

Het proces tegen Harvey Weinstein start op 6 januari. Hij pleit onschuldig. Meer dan dertig vrouwen zouden een schikking van 25 miljoen euro hebben gesloten. De schikking staat los van de strafzaak. Weinstein kan ­levenslang krijgen