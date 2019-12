Max Verstappen acht de kans klein dat hij in de toekomst richting Ferrari zal trekken gezien de aanwezigheid van Charles Leclerc bij de Italiaanse renstal.

Eind volgend jaar loopt de overeenkomst tussen Max Verstappen en Red Bull af en er wordt de laatste tijd duchtig gespeculeerd over de toekomst van de jonge Nederlander.

De kans dat Sebastian Vettel op een verlengd verblijf mag rekenen in Maranello is afgelopen seizoen een stuk kleiner geworden, op die manier zou er een zitje vrijkomen bij Ferrari.

De CEO van Ferrari, Louis Camilleri, heeft afgelopen week echter duidelijk gemaakt dat de kans dat Verstappen ooit voor de Scuderia zou uitkomen heel klein is na de uitspraken van de Nederlander tijdens de GP van de Verenigde Staten.

Zo lang Charles Leclerc bij Ferrari zit denkt ook Max Verstappen dat een overstap naar Ferrari niet aan de orde is want als er een ding duidelijk geworden is in 2019 dan is het wel dat Verstappen en Leclerc de sterren van de toekomst worden in de F1.

"Ik denk niet dat dat gaat gebeuren", zei Verstappen tegen ‘Ziggo Sport’. "Ik kan het goed met hem vinden. Het is hard racen, maar dat hoort daar ook bij".

"Hij heeft geen enkele invloed op de vraag of ik een plaatsje bij Ferrari kan bemachtigen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Je moet toch geen twee potentiële nummers één naast elkaar hebben. Hij is toch geen pannenkoek, hè?"

Als de combinatie Red Bull-Honda volgend jaar helemaal onder stoom komt is er misschien geen sprake van een overstap. Verstappen heeft alvast een hoge pet op van partner Honda en heeft er alle vertrouwen in dat de Japanners op de afspraak zullen zijn.

"We willen allemaal winnen. We hebben de winnaarsmentaliteit in dit team en we willen terug naar die tijd van dominantie. We willen nog meer races winnen, wat hopelijk betekent dat we voor de titel zullen vechten."

"Ik ben echt onder de indruk van hoe Honda werkt. Er is geen limiet, ze zullen alles voor je doen en er is veel potentieel. Gedurende het hele jaar hebben ze elk doel dat ze zich gesteld, of alles wat ze beloofd hebben, geleverd en meer."

"Dat is wat je wil zien, dus ik ben erg blij dat we de samenwerking voortzetten en ik hoop dat we volgend jaar nog verder kunnen gaan, besluit Verstappen.

