Warmtefront brengt zacht weer

Het is maandag meestal zwaarbewolkt tot betrokken met perioden met (lichte) regen of motregen. In de voormiddag valt de neerslag vooral in de zuidelijke helft van het land, later in het centrum en in de namiddag in het noorden.

De maxima schommelen tussen 7 of 8 graden op de Ardense hoogten en tot 9 of 10 graden elders. De wind is zwak tot matig, en op het Ardense reliëf vaak matig, aldus het KMI.

Dinsdag verwachten we wolkenvelden maar soms ook opklaringen. Het blijft droog en pas ‘s avonds of dinsdagnacht valt er regen vanaf de Franse grens. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 of eventueel hier en daar 15 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige zuidenwind.

Woensdag blijft het droog met, na eventueel enkele lokale mistbanken ‘s ochtends, een afwisseling van zon en wolken. De maxima schommelen van 4 à 5 graden in de Ardennen tot 8 graden in het centrum. De zwakke wind wordt overdag matig uit zuid krimpend naar zuidoost.

Donderdag is het mogelijk eerst nog droog over het oosten, maar vanaf het westen trekt daarna een regenzone door ons land met geleidelijk lichte tot soms matige regenval. Het kwik klimt naar waarden tussen 7 en 11 graden, wat opnieuw zacht is voor de tijd van het jaar. De zuidenwind is matig.