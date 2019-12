AA Gent laat dure punten liggen tegen KV Oostende

Op karakter, op verdomd veel karakter heeft KV Oostende na de scalp van Anderlecht ook die van AA Gent te pakken. De Kustploeg verdiende geen zege, maar inefficiëntie bij de Buffalo’s schonk de thuisploeg drie punten. Enorm deugddoend. Gent weet na negen competitiematchen opnieuw wat verliezen is.

Het was leuk aan ’t zeetje, hoor. Dat is het eigenlijk altijd wel. Zondag 20 uur is niet het favoriete aftrapuur van vele fans – integendeel – maar de sfeer die hing in de Versluys Arena was er eentje van gezelligheid. Pintje in de hand hier, wafelgeurtje op de tribunes daar en vroege kerstwensen overal. Dat zes blikken bier – vraag niet verder – de aftrap kwamen geven was er misschien wat over, maar goed: voetbal is in de eerste plaats het liefst nog steeds een feest.

Weinig sleet

Bleek ook uit het eerste kwartier van KV Oostende – AA Gent. Toch als je met een lapje voor je linkeroog enkel naar de Buffalo’s kon kijken. Oh, wat ging het allemaal vlot bij de bezoekers. Drie dagen na de behaalde groepswinst zat er geen spatje sleet op Gent. De bal ging goed rol, de loopacties waren vinnig, de uit schorsing terugkerende Michael Ngadeu deed het enige mankement in de match tegen Oleksandria – een niet-werkende centrale verdediging – verhelpen en Roman Bezus deed Jess Thorup nog wat meer in de weinige haren krabben. De Oekraïner speelde een enorm sterke openingsfase, in die mate zelfs dat de Gentse coach er misschien meer baat bij heeft om een elftalvorm te creëren met én Bezus én Jonathan David in plaats van de verwachte man-op-manwissel te doen wanneer die laatste maandagavond terugkeert uit Canada. Toch op basis van dat eerste kwartier.

Niet toevallig was het ook Bezus die Gent op weg naar de voorsprong zette. Mooie doorsteekbal naar een waanzinnig vrijstaande Roman Yaremchuk die wel Laurent Depoitre moest bedanken dat hij de rebound van zijn misser alsnog in doel trapte. LoLo scoorde na zijn dubbele treffer in Europa zo drie keer in vier dagen. Onze collega die vlak na de EK-kwalificatie Roberto Martinez de tip gaf om de spits misschien toch maar mee te pakken naar Kopenhagen en Sint-Petersburg klopte zich thuis in de zetel even op de borst.

Gent kreeg nog aardig wat kansen. Kleine, grote, maar vooral: allemaal onbenutte. En dan krijg je volgens de aloude voetbalwijsheid vaak het deksel op de neus. Ook tegen een ploeg die kwalitatief bijzonder matig is en tot dan nog geen enkele halve kans had gecreëerd. Een hoekschop kwam via Goran Milovic terecht bij Andrew Hjulsager die wel knap binnen trapte. 1-1. Wout Faes zorgde vlak voor rust – na opnieuw een hoekschop – bijna nog voor een regelrechte verrassing, maar Thomas Kaminski hield zijn netten schoon. Gelijk aan de rust. Moeilijk te begrijpen als u na dat openingskwartier even had weggezapt.

Halfuur met drie diepe spitsen

Maar goed: even een coach die zich kwaad maakte in de kleedkamer en Gent zou wel snel weer de bovenhand nemen. Deed het ook – vooral met balbezit – tot het na een kleine tien minuten de derde kans van de avond tegen kreeg: voorzet van Logan Ndenbe, zowaar Ronald Vargas die de 2-1 binnen kopte. Opnieuw binnen. Gek spelletje, dat voetbal. Het signaal voor Thorup om nog voor het uur twee hyperoffensieve wissels door te voeren. Elisha Owusu en de weggedeemsterde Bezus gingen eruit, Dylan Mbayo en Giorgi Kvilitaia kwamen erop. Drie Gentse centrumspitsen met nog dertig minuten te spelen: a bold move. En eentje die al bijna meteen rendeerde. Eerst Yaremchuk en nadien Depoitre lieten opgelegde kansen liggen: vreemd voor een duo dat er samen al dertig potte in alle competities samen dit jaar.

Beste Oostendse periode sinds augustus

Gent bleef komen, drukte, creëerde heel veel, maar scoren lukte niet meer. KVO haalde het: onverdiend op vlak van geleverd spel, dik verdiend kijkend naar het geleverde karakter. En vooral: enorm deugddoend. Na de 3-2-zege tegen Anderlecht en een bijhorende zes op negen beleeft DeKustploeg zijn beste periode sinds begin augustus. En Gent? Dat verloor voor het eerst in negen matchen in competitieverband en moet nu de tweede plaats aan Antwerp laten. Zondag komt leider Club Brugge naar de Ghelamco Arena. Winnen tegen blauw-zwart vereist efficiëntie. À la KVO.