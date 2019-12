Populairste Youtuber ter wereld last pauze in: 'Ik ben moe. Heel moe'

De bekendste Youtuber ter wereld stopt er voor een tijdje mee. De Zweed Felix Kjellberg, die als PewDiePie 102 miljoen volgers heeft, maakt dat bekend in zijn pas verschenen video.

Populairder dan Felix Kjellberg maken ze Youtubers niets. De 29-jarige Zweed, beter bekend als PewDiePie, bereikte eerder dit jaar als eerste de mijlpaal van honderd miljoen volgers op Youtube. Intussen kwamen er daar nog ruim twee miljoen bij. Zijn video’s werden al miljarden keren bekeken. Daarin geeft hij vooral commentaar op videogames.

Kjellberg gaf eerder al aan dat hij van ’s ochtends tot ’s avonds werkt aan zijn filmpjes en daardoor weinig tot helemaal geen vrije tijd heeft. Zondag maakte hij in een nieuwe video bekend dat hij het daardoor voor een tijdje voor bekeken houdt. 'Ik ben moe. Heel moe', zegt hij. 'Ik neem volgend jaar een pauze van Youtube. Ik wilde het jullie van tevoren vertellen, omdat mijn besluit vaststaat.'

PewDiePie kwam al onder vuur te liggen voor antisemitische filmpjes en racistische grapjes. In 2017 brak Disney met de Youtuber, nadat aan het licht was gekomen dat hij in een filmpje twee Indische mannen toonde die een bordje omhooghielden met daarop ‘Death to all Jews’. Sindsdien heeft hij sympathisanten bij uiterst rechts. De verdachte van de schietpartij in de moskee in Christchurch begin dit jaar had bij die daad opgeroepen om PewDiePie te volgen.