Dominant Club Brugge gaat als leider 2020 in na duidelijke zege tegen KV Mechelen

Na de nederlaag tegen Real Madrid heeft Club Brugge de rug gerecht en nam het in een wedstrijd die er eigenlijk nooit een was makkelijk afstand van KV Mechelen: 3-0. Zo sluit het 2019 zeker af als competitieleider en kan het met vertrouwen naar het laatste tweeluik van het jaar tegen AA Gent en Zulte Waregem. Malinwa is na een 5 op 21 aan bezinning toe.

Woensdag heette de tegenstander nog Real Madrid, vanavond kreeg Club Brugge met KV Mechelen een ploeg op de dool over de vloer. Buiten de maagdelijk witte truitjes had Malinwa weinig gemeen met de Koninklijke. KVM zat met een 5 op 18 in een negatieve flow en dat weerspiegelde zich ook in de elf van Wouter Vrancken. Buiten de geblesseerde Engvall verdwenen ook Corryn, Storm en voor het eerst dit seizoen Schoofs naar de bank. Bijker, De Camargo, Hairemans en Vanlerberghe kwamen zo in de ploeg. Philippe Clement had geen verrassingen in petto. De tegen Real geschorste Mata nam de plaats in van Kossounou, terwijl Rits de voorkeur kreeg op Balanta. Diatta was geblesseerd, Vlietinck behield zijn basisplaats.

Vanaken op de lat

Het was dan geen Champions League-duel, de wedstrijd startte toch met twee frivoliteitjes. Dennis en De Camargo warmden de fans op met twee mooie poortjes. De toon was gezet, al was het vooral de thuisploeg die de melodie bepaalde. Dennis dook na zeven minuten handig in de ruimte op links, Peyre kon nog net redding brengen. Vanlerberghe deed hetzelfde toen Vanaken randje kleine zestien opdook. Een pegel van diezelfde Vanaken – heerlijk aangespeeld door Tau – spatte amper zestig seconden later uiteen op de lat. KV Mechelen kreunde. Nu al. Toch ontbrak het blauw-zwart aanvankelijk weer aan efficiëntie. Alweer Vanaken kopte over, Tau en Dennis mikten naast het kader. Mata zorgde opnieuw voor code rood bij KV Mechelen, maar Swinkels kon na een deviatie van Van Damme ontzetten.

De Brugse aanvalsgolven bleven komen en het vallen van het openingsdoelpunt was een kwestie van tijd. Niet toevallig was het de erg bedrijvige Dennis die de sleutel van de Mechelse vesting vond. Handig dook hij op rechts in de rug van Bijker om vervolgens klaarkijkend Vormer te bedienen. De Nederlander kraakte zijn schot op doel, maar zag hoe Tau tussen Peyre en Van Cleemput de 1-0 voorbij Thoelen kon werken. Meteen ook de dertiende assist voor Vormer in de Jupiler Pro League. Zo kreeg Club Brugge loon naar werken met de verdiende openingstreffer.

Dennis à la Suarez

En plots ging het snel. De troepen van Vrancken waren amper bekomen of zagen hoe Tau deze keer in de rol van aangever kroop. Peyre stapte uit op zijn ex-ploegmaat bij Union en Dennis rondde de assist van de Zuid-Afrikaan heerlijk af met een opwippend hakje. De vlag van de lijnrechter ging de hoogte in, maar de VAR hielp Verboomen en het doelpunt werd terecht gevalideerd. Geen identieke kopie, maar een treffer die veel deed denken aan de magistrale goal van Luis Suarez tegen Mallorca vorig weekend.

En KV Mechelen? Dat kreeg amper een voet aan de grond op de Brugse grasmat. In het slotkwartier liet blauw-zwart de teugels wat vieren, maar verder dan een vluchtschot van Peyre hoog over kwam het niet. Het werd een voetnoot in een eerste helft die volledig door blauw-zwart gedomineerd werd.

Beide ploegen kwamen ongewijzigd uit de kleedkamer en het was vooral hopen dat de tweede helft geen 45 minuten lange geeuw richting laatste fluitsignaal zou worden. Club had zijn schaapjes namelijk op het droge en Malinwa kon Mignolet de eerste helft nooit in verlegenheid brengen. Bovendien kon KVM de jongste drie duels amper één keer scoren. Weinig mensen die dus een stuiver op een Mechelse remontada durfden inzetten.

Rits scoort tegen ex-club

Of het moest zijn via een Brugs kadootje. Mignolet ging kort voorbij het uur even aan het dribbelen en De Camargo ontfutselde hem het leer. Foutief echter, al besloot de spits ook in het zijnet. Voor Club hoefde het allemaal niet zo nodig meer. Vanaken dreigde nog eens met een ongevaarlijke volley, Thoelen pakte uit met zijn eerste redding van de partij op een schotje van Vormer, al was er al gevlagd voor buitenspel. Uiteindelijk kwam de 3-0 toch op het bord. Het was Mats Rits die met een afstandsschot randje zestien de derde Brugse treffer tegen de touwen joeg. Zo freewheelde Club naar een makkelijke zege én behield het zijn ongeslagen status in Jan Breydel. Malinwa beleeft met een 5 op 21 moeilijke tijden en moet vrijdag tegen Oostende op zoek naar eerherstel.