Noodweer in zuidwesten van Frankrijk eist derde dodelijk slachtoffer

Na de hevige stormwind en overstromingen in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al drie dodelijke slachtoffers geteld.

Een man die sinds vrijdag vermist was, is zondag dood teruggevonden in zijn wagen in de gemeente Onard in het departement Landes, zo heeft het parket meegedeeld.

Hij is het derde dodelijke slachtoffers van het noodweer dat Frankrijk de voorbije dagen teisterde. In Espiens, in de Lot-et-Garonne, is een zeventiger die zijn post wilde ophalen, meegesleurd door het water. Hij werd als vermist opgegeven en zijn lichaam werd 24 uur later door de politie teruggevonden op meer dan een kilometer van zijn woning.

In Ilharre in Baskenland kwam vrijdag een zeventigjarige automobilist om toen zijn auto op een op de weg omgevallen boom knalde. Diezelfde dag raakten in diverse regio’s vijf andere personen gewond als gevolg van omgevallen bomen.

Door de hevige regenval en stormwind op vrijdag vielen ongeveer 70.000 huishoudens zonder elektriciteit. Zondag in de vooravond zaten nog steeds bijna 7.000 huishoudens zonder stroom.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP