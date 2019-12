Raymond van Barneveld wil na pijnlijke uitschakeling op WK darts “liefde voor mezelf terugvinden”

Darter Raymond van Barneveld (PDC-40) gaat proberen zijn leven weer op te pakken na de pijnlijke uitschakeling in de eerste ronde van zijn laatste WK darts. Hij stelde met een boodschap op Instagram zijn grote schare fans enigszins gerust.

De 52-jarige Nederlander was zaterdagavond na de met 3-1 verloren partij tegen de Amerikaan Darin Young onthutsend streng voor zichzelf. “Dit vergeef ik mezelf nooit, ik zal werkelijk nooit van mezelf houden, het maakt niet uit hoe vaak ze me toezingen. Ik zal mezelf haten, ik walg van mezelf, het hele leven heeft geen zin meer”, zei hij tegen de verslaggever van RTL.

Hij nam een dag later die woorden terug, ook al bleef hij op Instagram zichzelf degraderen tot “een zwakkeling en loser”. Maar de steun die hij via de vele positieve reacties van zijn supporters had ontvangen, hadden zijn donkerste gedachten weggenomen: “De juiste deur naar mijn geluk en liefde voor mezelf moet ik weer gaan openen. Ik neem nu rust om mezelf weer te vinden. Ik hoop sterker terug te komen als mens, al wordt dat een zware strijd”, schrijft hij.

Worsteling met moeilijk karakter

Van Barneveld speelde in Londen zijn laatste WK. Dat was vooraf al bekend. In de aanloop naar dat toernooi was er een biografie uitgekomen waarin de worsteling met zijn moeilijke karakter uitvoerig werd beschreven. De voormalige postbode gaat wel de boeken in als vijfvoudig wereldkampioen en darter die de sport in Nederland bekend en populair maakte. “Ik moet trots zijn op wat ik voor de sport heb betekend en dat ik het darten op de kaart heb gezet. Ik ga het proberen. Ik hoop toch dat ik met jullie een onvergetelijke afscheidstour mag beleven. Nu ben ik er nog niet klaar voor, maar als alles is gezakt zie ik jullie graag weer”, besluit Van Barneveld zijn bericht van hoop.