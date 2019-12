Charleroi knikkert Oostende uit Beker van België basketbal, ook Limburg United naar halve finales

Charleroi heeft zich zondag ten koste van Oostende geplaatst voor de halve finales van de Beker van België basketbal. De kustploeg trok met 82-80 aan het langste eind in de Versluysdôme, maar dat volstond niet na een zinderend slot. De Carolo’s hadden de heenmatch immers met 76-72 gewonnen. Ook Limburg United treedt aan in de halve finales.

Bij de rust leidde Oostende met 44-43, nadat het lang moest achtervolgen. Ook het derde quarter verliep evenwichtig (19-20). Op het einde van het laatste quarter lagen de kaarten gunstig voor Oostende. Met nog drie seconden te spelen, stond de landskampioen 82-77 voor, wat volstond voor een halvefinaleplaats. Maar Anthony Beane, topschutter met 33 punten, wierp met een driepunter op de buzzer Charleroi naar de halve finales. Daarin wacht Aalstar op de Henegouwers.

Eerder op de dag eindigde het duel tussen Leuven Bears en Limburg United op 71-71. Voor eigen publiek waren de Limburgers vrijdag met 84-81 te sterk voor het team van Eddy Casteels. In de return nam het team van Brian Lynch meteen het heft in handen, het stond 17-24 na het eerste quarter. De ruststand was 30-39. Ook het derde quarter ging met 13-18 naar de bezoekers. Leuven kwam echter nog flink opzetten in het laatste quarter (28-14), waardoor de match op 71-71 eindigde. Bij de laatste vier neemt Limburg United het op tegen de Antwerp Giants, de bekerhouder.

