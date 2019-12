Pover Anderlecht sleept met tien man punt uit de brand tegen Standard, maar ziet Verschaeren uitvallen

Met tien man heeft Anderlecht een puntje uit te brand gesleept in de Clasico tegen een veel sterker Standard. Op Sclessin overleefden de Brusselaars na de uitsluiting van Dewaele op miraculeuze wijze het slotoffensief van de thuisploeg, vooral met dank aan een ijzersterke Van Crombrugge. Standard kan Club Brugge vanavond mogelijk zien uitlopen tot tien punten, Anderlecht komt geen meter dichter bij de top zes.

Anderlecht leek onder de indruk van de heksenketel inclusief dikke rookwolken die de Standard-aanhang creëerde net voor de aftrap. De openingsfase was zonder discussie voor de thuisploeg, die eenrichtingsvoetbal bracht. In de Luikse basiself ontbraken wel de geschorsten Carcela en Mpoku, maar voorts waren er geen verassingen. Bij Anderlecht onbrak Chadli.

Avenatti kopte de eerste kans naar de grond, Van Crombrugge schatte de kopbal slecht in en had alle moeite van de wereld om het leer uit zijn doel te houden. Na tien minuten begon paars-wit er, vooral onder impuls van Doku, wat doorheen te komen. Het was echter aan de overkant dat er ei zo na een doelpunt viel. Lestienne dook alleen voor Van Crombrugge op, die bokste het gekruist schot knap weg. En nauwelijks een minuut later stond Van Crombrugge alweer een Luikse voorsprong in de weg door zijn lichaam in de strijd te werpen toen Laifis op doel wilde koppen.

Beresterke Van Crombruge

De opflakkering van Anderlecht waar we het over hadden was maar van korte duur, want Standard bleef rond het halfuur het gaspedaal onophoudelijk instampen. Amallah kreeg heel veel ruimte om aan te leggen na een lekkere actie van Lestienne, maar rateerde zijn schot compleet. En nog grotere kans op de 1-0 kwam er toen Kana dom balverlies leed en Boljevic alleen op Van Crombrugge af mocht stormen, maar de beresterke paars-witte doelman pakte met zijn zoveelste supersave uit.

Vijf minuten voor de pauze kreeg Standard dan toch zijn verdiende voorsprong. Cimirot bediende met een doorsteekpas Amallah, die er met een schot laag over de grond 1-0 van maakte. Anderlecht mocht van geluk spreken dat de achterstand bij de rust slechts één doelpunt bedroeg.

Akelig beeld

De start van de tweede helft werd vooral gekenmerkt door twee stevige blessures. Bij Standard moest Bastien naar de kant, bij de bezoekers Verschaeren. Die laatste zijn enkel draaide helemaal de verkeerde kant op, een akelig beeld. Hoewel de Luikenaars opnieuw de meest dreigende ploeg waren, was de eerste serieuze mogelijkheid na de rust voor Anderlecht. Saelemaekers kon vrij aanleggen, maar miste de bal totaal.

De gelijkmaker kwam behoorlijk uit de lucht vallen. Doelman Bodart liet zich verschalken door een goeie voorzet van Luckassen, Roofe stond achter de Luikse goalie en kon kinderlijk eenvoudig de 1-1 tegen de netten schuiven.

Dewaele mag gaan douchen

Veel genieten van het doelpunt was er niet bij voor Anderlecht, want het viel twintig minuten voor tijd met een man minder. Dewaele pakte zijn tweede geel en mocht gaan douchen. Nog in diezelfde minuut buitte Standard zijn man-meer-situatie al bijna uit, maar Laifis kopte net naast. De Rouches verhoogden de druk gevoelig, paars-wit probeerde te overleven in het slotkwartier.

Hadden we al gezegd hoe belangrijk Van Crombrugge was voor Anderlecht? Ja? We doen het toch nog eens, want tien minuten voor affluiten was hij alweer de redder in nood op een schot van Amallah. Ongelofelijk maar waar: paars-witte overleefde het Luikse slotoffensief en sleepte met tien man een punt uit de brand.

In het klassement is Standard nu vierde, op zeven punten van leider Club, dat vanavond nog aan de bak moet tegen KV Mechelen. Anderlecht is tiende, op acht punten van nummer zes Zulte Waregem.