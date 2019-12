Reacties op overlijden Panamarenko: 'Een hoogvlieger die we niet snel zullen vergeten'

De Belgische kunstenaar Panamarenko is zaterdag onverwacht op 79-jarige leeftijd overleden. Velen wensen hem een laatste, goede vlucht.

'Rust in vrede Panamarenko. Henri Van Herwegen was één van onze meest markante beeldende kunstenaars. Een hoogvlieger die we niet snel zullen vergeten. Sterkte aan familie en vrienden', schreef minister van Cultuur Jan Jambon op Twitter.

Zijn voorganger Sven Gatz herdenkt Panamarenko als 'krachtpatser der verbeelding, poëet van al wat (niet) vliegen, varen, rijden kon'.

Ook de Vlaamse ministers Wouter Beke en Benjamin Dalle eerden Panamarenko op Twitter. 'Zijn creaties evenzeer kunst als wetenschap, zijn oeuvre even speels als indrukwekkend. Goede vlucht, Panamarenko', klinkt het bij Beke. En bij Dalle: 'Panamarenko vliegt de eeuwigheid tegemoet. Vlaanderen verliest één van zijn grootste kunstenaars. Sterkte aan zijn familie en vrienden.'

'Eén van Vlaanderens grootste kunstenaars is niet meer, de Da Vinci van Antwerpen, de man die van wetenschap en technologie unieke kunst maakte! Rust zacht', klinkt het bij hun collega Hilde Crevits.

'Eén van mijn grootste idolen is niet meer', schrijft stand-upcomedian Henk Rijckaert. 'Zijn mechanische wonderen zullen eeuwig blijven vliegen in mijn hoofd en in mijn hart.'

'Diepe zucht. Mijn medeleven aan zijn geliefde Evelien. Was van plan hen binnenkort te bezoeken, onder andere voor een foto naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Groot verlies. Groot kunstenaar. Bijzondere man. RIP', zo neemt Jean Blaute afscheid.