Een loslopende hond zorgde aan het eind van de eerste ronde voor opschudding in de Druivencross. Eén voor één probeerde het jonge dier de kuiten van de renners te viseren maar dat lukte niet. Tim Merlier offerde zich op en probeerde het beest bij de lurven te vatten.

Volg hier LIVE de Druivencross!

Het dier werd later gevat zonder dat hij/zij schade had kunnen aanbrengen. De politie is intussen op zoek naar de eigenaar van het beestje.

Foto: sporza

Foto: sporza

Foto: sporza

Foto: sporza

Foto: sporza

Incroyable ! Un chien au milieu du peloton. Des coureurs mettent pied à terre. pic.twitter.com/hXyK666ZrE — Josselin Riou (@josselin_riou) December 15, 2019