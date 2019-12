Beeldhouwer Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko is gisterenavond onverwacht overleden. Hij werd 79 jaar.

Panamarenko wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische beeldhouwers uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij werd in 1940 geboren in Antwerpen, studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten en brak door in de jaren 60. Hij is vooral bekend voor zijn constructies van wonderlijke vliegtuigen, zeppelins, onderzeeërs en auto’s die niet rijden. Hij maakte ook prachtige tekeningen.

In 1967 bouwde Panamarenko zijn eerste vliegende voertuig, Das Flugzeug. Een jaar later, na een expositie in de Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf, volgde de internationale doorbraak. Kort daarna bouwde Panamarenko ook een zeppelin 'The Aeromodeller' (zie foto). Allemaal zijn de kunstwerken gebaseerd op de jongensdroom om te kunnen vliegen. Of zijn creaties dat ook kunnen, is deel van het mysterie.

Latere kunstwerken zijn onder andere de Archaeopterix, een kip naar het model van een prehistorische vogel, en de duikboot Pahama Novaya Zemblaya.

'Schoonheid komt uit de lucht vallen'

Panamarenko was in 2005 de eerste levende kunstenaar die een grote overzichtstentoonstelling kreeg in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.

Op de vraag of hij gelooft in 'zoiets als inspiratie', antwoordde hij tijdens een interview met De Standaard in 2005: 'Ja, dat bestaat. Zonder dat zou het maar gewoon knutselwerk zijn. Je begint met een idee en onderweg komt er iets bij. Terwijl je bezig bent, en je van alles aan het uitproberen en aan het veranderen bent, vind je opeens iets waardoor heel die ijzerwinkel een zekere schoonheid krijgt. Ik weet zelf niet waar dat vandaan komt. Het is alsof schoonheid uit de lucht komt vallen, ze is er ineens. Volgens mij heeft het te maken met goesting. Je moet heel hard een echte duikboot willen bouwen, om iets te maken wat de poëzie van een duikboot in zich heeft. Om een goed werk te maken, moet je eerst een hele tijd lui zijn. Totaal niets te doen hebben. Dan begin je vanzelf te denken en met ideeën te spelen, en daaruit kan iets groeien.'

'Pure wetenschap en kinderlijk enthousiasme'

Op dit moment zijn voorbereidingen aan de gang voor een grote viering naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag in 2020. Die zou onder meer gevierd worden met een retrospectieve tentoonstelling in galerie Campo & Campo in Berchem: Around the World in 80 Years. 'Zonder twijfel is Panamarenko de meest begeesterende, nog levende, hedendaagse Belgische kunstenaar! Zijn wondere wereld houdt het midden tussen pure wetenschap, technisch vernuft en kinderlijk enthousiasme', is de aankondiging van het evenement.