Duitse spoorwegen niet blij met tweet van Greta Thunberg

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg plaatste een foto op Twitter waarbij ze op de vloer van de trein zat. Deutsche Bahn reageert gepikeerd.

‘Aan het reizen in overbevolkte treinen door Duitsland’, tweette Thunberg. ‘En ik ben eindelijk op weg naar huis!’

Bij de post plaatste ze een foto waarbij ze tussen reiskoffers op de vloer zit.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

De Duitse spoorwegen reageerden volgens Die Welt aanvankelijk dat ze hard blijven werken aan meer treinen en zitplaatsen. Maar die tweet is intussen verwijderd.

In de plaats kwam een ander bericht: ‘Beste Greta, bedankt dat je het spoorwegpersoneel steunt in de strijd tegen de klimaatverandering! We waren blij dat je zaterdag met ons op de ICE 74 zat. Het zou nog leuker zijn als je ook had gemeld hoe vriendelijk en bekwaam je door ons team bent geholpen op een zitplaats in eerste klasse.’

Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. 1/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

De Zweedse klimaatactiviste laat in een nieuwe tweet weten dat ze het niet slecht had bedoeld. ‘Onze trein uit Basel reed niet meer. Dus zaten we in twee verschillende treinen op de vloer. Na Göttingen kreeg ik een zitplaats. Dat is natuurlijk geen probleem, en ik heb nooit anders beweerd. Overvolle treinen zijn een geweldig signaal. Dat betekent dat de vraag naar treinreizen groot is!’

Thunberg weigert uit principe het vliegtuig te nemen. Ze maakte twee trans-Atlantische tochten met een zeilboot. Gisteren liet ze weten dat ze nood had aan vakantie.