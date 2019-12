Slovaakse Petra Vhlova wint parallelslalom in het Zwitserse Sankt Moritz

De Slovaakse Petra Vhlova, grote favoriete bij afwezigheid van de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, heeft zondag de parallelslalom van Sankt Moritz op haar naam geschreven. Vhlova domineerde in de finale de Zweedse Anna Swen-Larsson. De Oostenrijkse Franziska Gritsch vervolledigde het podium.

Mikaela Shiffrin, die zaterdag nog derde werd in de Super-G in Sankt Moritz, die gewonnen werd door de Italiaanse Sofia Goggia, gaf forfait voor de parallelslalom in Zwitserland om zich ten volle te kunnen voorbereiden op de reuzenslalom van dinsdag in Courchevel en de snelheidsproeven van volgend weekend in Val d’Isère. De Amerikaanse blijft intussen op kop in de tussenstand van de Wereldbeker. (belga)