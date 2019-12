Basketbal: Belgian Lions spelen op 21 februari in Bergen tegen wereldtopper Litouwen

De Belgian Lions vatten de race naar Eurobasket 21 in de Diamonte mons.arena van Bergen aan tegen Litouwen. De openingspartij tegen deze wereldtopper in poule A wordt op vrijdag 21 februari betwist. Naast Litouwen zitten ook Tsjechië en Denemarken in de groep.

De eindronde vindt van 17 augustus tot 3 september 2021 in Duitsland (Keulen), Georgië (Tbilisi), Italië (Milaan) en Tsjechië (Praag) plaats. De kwalificatiewedstrijden worden gespeeld in drie ‘luiken’ van 17 tot 25 februari 2020, 23 november tot 1 december 2020 en 15 tot 23 februari 2021. In elke groep gaan er drie landen door.

De gastlanden zijn zeker van hun plaats. In de groep van de Belgen gaan dus naast Tsjechië de beste twee landen door. De Belgian Lions gaan vanaf 21 februari 2020 en in de Diamonte mons.arena op zoek naar een vijfde opeenvolgende EK.